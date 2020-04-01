58% украинцев не против введения комендантского часа - опрос Рейтинга

58% украинцев не против введения комендантского часа в рамках противодействия распространению коронавируса. Против введения комендантского часа выступают 37% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
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83% респондентов поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, страйков, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране. 14% - против.
71% - не возражают против возможного ограничения въезда/выезда в отдельные города/области. 26% - против.
65% - не против возможного ограничения движения транспортных средств. 31% - придерживаются противоположного мнения.
80% украинцев против возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения. Только 14% - поддерживают.
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