58% украинцев не против введения комендантского часа - опрос Рейтинга

Коронавирус (Иллюстративное фото 2 - EPA - Sergey Dolzhenko)

58% украинцев не против введения комендантского часа в рамках противодействия распространению коронавируса. Против введения комендантского часа выступают 37% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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83% респондентов поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, страйков, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране. 14% - против.

71% - не возражают против возможного ограничения въезда/выезда в отдельные города/области. 26% - против.

65% - не против возможного ограничения движения транспортных средств. 31% - придерживаются противоположного мнения.

80% украинцев против возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения. Только 14% - поддерживают.

Опрос проводился по телефону с использованием компьютера 25-27 и 28-30 марта 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 4%.

24 марта результаты опроса КМИС показали , что почти 90% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в стране, 40% считают, что меры по борьбе с ним должны быть более жесткими.

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