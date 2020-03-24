Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

За более жесткие меры карантина в Украине высказались 40% - опрос КМИС

За более жесткие меры карантина в Украине высказались 40% - опрос КМИС - Фото
Пропуск в общественный транспорт по спецбилетам (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
24.03.2020, 17:55

40% опрошенных считают, что меры карантина по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Украине должны быть более жесткими

Почти 90% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в стране, 40% считают, что меры по борьбе с ним должны быть более жесткими. Об этом говорят данные опроса, проведенного с 21 по 24 марта Киевским международным институтом социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

88,2% опрошенных украинцев обеспокоены (53,3%) или сильно обеспокоены (34,9%) распространением COVID-19 в Украине. Не волнуются или совсем не волнуются по этому поводу 5,9%.

Уровень беспокойства из-за коронавируса - опрос КМИС

Меры, предпринятые в стране для обеспечения карантина, считают полностью адекватными 33,4% опрошенных. 40,1% ответили, что меры должны быть более жесткими. 21,9% уверены, что введено слишком много ненужных ограничений, меры могли бы быть мягче, еще 1,5% считают, что никаких мер вообще не нужно.

Отношение к мерам карантина - опрос КМИС

Больше всего опрошенных беспокоит здоровье близких (64,5%), неопределенность ситуации (46,3%) и страх заболеть (32,1%). Финансовые трудности возникли у 28,5%, сложно не выходить на улицу 27,5%, о сложностях с дорогой до работы из-за транспортных ограничений сказали 15%, о невозможности добраться в другой город - 10,1%, об угрозе потерять работу - 8,7%, о том, что их отправили в неоплачиваемый отпуск - 7,4%.

Три главные проблемы из-за коронавируса - опрос КМИС

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Опрос проводился с 21 по 24 марта на онлайн-панели Inpoll, опрошено 402 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий, по квотной выборке, репрезентативной для городского населения возрастом от 18 лет, которое пользуется интернетом (около 80% городского населения). Погрешность не превышает 5%.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом, динамика нарастает.
  • В Китае выздоровели 90% заболевших коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
опрос кмис карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 