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Коронавирус. Сколько всего зафиксировано случаев: последние данные Минздрава

Коронавирус. Сколько всего зафиксировано случаев: последние данные Минздрава - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
24.03.2020, 13:45

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что "динамика увеличивается"

По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом, динамика нарастает. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он напомнил, что сегодня уже подтверждены 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте с 25-ю пациентами (тоже в Черновицкой области), у которых ранее обнаружили COVID-19.

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"Динамика увеличивается. У нас сегодня уже 84 случаев коронавирусной болезни - данные за предыдущие сутки, плюс 13 - это будет уже 97 случаев на момент проведения брифинга", - сказал Ляшко.

 

Арина Толина, Шмыкова Александра
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коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко минздрав
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