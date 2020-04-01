Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По всей Украине с 6 по 24 апреля могут ввести режим "все в масках"

По всей Украине с 6 по 24 апреля могут ввести режим "все в масках" - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
01.04.2020, 13:38

На совещании у президента Владимира Зеленского была рассмотрена возможность внедрения в стране дополнительных, более жестких карантинных мероприятий

С 6 по 24 апреля в Украине могут ввести режим "все в масках" и ограничить количество людей на улице. Об этом шла речь на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Такие ограничение на эти даты - из-за пасхальных праздников, на которые, как пишут у президента, "ожидается пик заболеваемости коронавирус".

Читайте также: Как правильно носить маску - справка от ВОЗ

Чтобы предотвратить физическое присутствие групп людей во время пасхальных праздников, власти "провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции богослужений". Какими еще способами предлагалось "ограничить число людей на улицах", неизвестно.

В МВД ранее сказали, что не могут штрафовать людей, которые устраивают пикники в парках или ходят по улицам без масок во время карантина. Тем временем Антимонопольный комитет назвал производителей, поставщиков и аптечные сети Киева и области, которые взвинтили цены на маски.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • Ученые установили, что заболевшие наиболее заразны в первую неделю после появления симптомов.
  • На утро 1 апреля в Украине выявлено 669 случаев, 17 человек умерли, 10 выздоровели.
  • В Кривом Роге продавщицу продуктового магазина оштрафовали за то, что она без маски отпускала товар покупателям.

Читайте также: Власти помогли бизнесу, но этого мало. Чего не учел антикоронавирусный пакет? Разбор

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
маска карантин эпидемия пасха коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 