По всей Украине с 6 по 24 апреля могут ввести режим "все в масках"

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

С 6 по 24 апреля в Украине могут ввести режим "все в масках" и ограничить количество людей на улице. Об этом шла речь на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

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Такие ограничение на эти даты - из-за пасхальных праздников, на которые, как пишут у президента, "ожидается пик заболеваемости коронавирус".

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Чтобы предотвратить физическое присутствие групп людей во время пасхальных праздников, власти "провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции богослужений". Какими еще способами предлагалось "ограничить число людей на улицах", неизвестно.

В МВД ранее сказали, что не могут штрафовать людей, которые устраивают пикники в парках или ходят по улицам без масок во время карантина. Тем временем Антимонопольный комитет назвал производителей, поставщиков и аптечные сети Киева и области, которые взвинтили цены на маски.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

У ченые установили , что заболевшие наиболее заразны в первую неделю после появления симптомов.

установили На утро 1 апреля в Украине выявлено 669 случаев, 17 человек умерли, 10 выздоровели.

В Кривом Роге продавщицу продуктового магазина оштрафовали за то, что она без маски отпускала товар покупателям.

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