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Суд оштрафовал продавщицу магазина за торговлю без маски: 17 000 грн

Суд оштрафовал продавщицу магазина за торговлю без маски: 17 000 грн - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
31.03.2020, 13:59

Женщине выписали штраф за нарушение правил карантина, введенного для борьбы с коронавирусом

Продавщицу продуктового магазина оштрафовали за то, что она отпускала товар покупателям без маски, нарушая тем самым режим карантина в период эпидемии коронавируса. Хотя в наличии она у нее была. Об этом пишет Sud.ua со ссылкой на пресс-службу Жовтневого районного суда Кривого Рога.

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На суде женщина полностью признала свою вину. Учитывая признание и то, что проступок был совершен впервые, суд обязал нарушительницу выплатить штраф в размере 17 000 грн.

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