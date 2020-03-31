Суд оштрафовал продавщицу магазина за торговлю без маски: 17 000 грн

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Продавщицу продуктового магазина оштрафовали за то, что она отпускала товар покупателям без маски, нарушая тем самым режим карантина в период эпидемии коронавируса. Хотя в наличии она у нее была. Об этом пишет Sud.ua со ссылкой на пресс-службу Жовтневого районного суда Кривого Рога.

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На суде женщина полностью признала свою вину. Учитывая признание и то, что проступок был совершен впервые, суд обязал нарушительницу выплатить штраф в размере 17 000 грн.

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