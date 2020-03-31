Чем грозит нарушение карантина в Киеве: 17 000 грн штрафа и уголовное дело

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

За нарушение режима карантина в Киеве будут наказывать штрафами и уголовной ответственностью. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей: первое нарушение - штраф 17 000 гривень, второе нарушение - 34 000 гривень", - заявил Кличко.

По его словам, для тех, "кто совсем не понимает и нарушает правила третий раз" предусмотрена уголовная ответственность.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

По состоянию на 10:00 31 марта, в Украине зафиксированы 549 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 13 летальных, восемь пациентов выздоровели. За сутки - 69 новых случаев.

Сегодня сообщалось, что в готовятся к захоронению жертв COVID-19: выбрали спецполигон за городом.

Читайте также: Ученые оценили смертность от COVID-19 в 0,66%, это намного выше, чем от гриппа