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Чем грозит нарушение карантина в Киеве: 17 000 грн штрафа и уголовное дело

Чем грозит нарушение карантина в Киеве: 17 000 грн штрафа и уголовное дело - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
31.03.2020, 13:10

За нарушение правил карантина предусмотрена даже уголовная ответственность

За нарушение режима карантина в Киеве будут наказывать штрафами и уголовной ответственностью. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей: первое нарушение - штраф 17 000 гривень, второе нарушение - 34 000 гривень", - заявил Кличко.

По его словам, для тех, "кто совсем не понимает и нарушает правила третий раз" предусмотрена уголовная ответственность. 

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Владислав Сердюк
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