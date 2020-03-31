Чем грозит нарушение карантина в Киеве: 17 000 грн штрафа и уголовное дело

За нарушение режима карантина в Киеве будут наказывать штрафами и уголовной ответственностью. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
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"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей: первое нарушение - штраф 17 000 гривень, второе нарушение - 34 000 гривень", - заявил Кличко.
По его словам, для тех, "кто совсем не понимает и нарушает правила третий раз" предусмотрена уголовная ответственность.
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