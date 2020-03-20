Нарушение карантина. Суд в Киеве назначил первое наказание – штраф 17 000 грн

Суд (фото - pixabay.com)

Сегодня, 20 марта, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел дело и вынес первое решение за нарушение правил карантина человеком. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что жительница города Киева продавала продукты питания в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 000 грн.

В суде уточнили, что размер наложенного административного штрафа – минимальный согласно законодательству.

Также отмечается, что привлеченная к ответственности не относится к социально незащищенным слоям населения, не является лицом преклонного возраста и осуществляла торговлю фруктами и овощами в значительном количестве.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

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