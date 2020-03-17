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Экс-замглавы МОЗ о том, как правильно использовать маску

Экс-замглавы МОЗ о том, как правильно использовать маску - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: GolosZmin/Facebook)
17.03.2020, 23:56

Нардеп от Голоса и экс-замглавы Минздрава Ольга Стефанишина считает, что пускать в общественный транспорт только в маске - бессмысленно

Нардеп от Голоса и экс-замглавы Минздрава Ольга Стефанишина назвала бессмысленным ношение маски в общественном транспорте и поделилась советами Всемирной организации здоровья, как правильно носить маску. Об этом Стефанишина написал в своем Facebook.

"Объясняю, почему маски в общественном транспорте - это бессмысленно", - написала депутат. Она считает, что обязанность носить маску в общественном транспорте может увеличить риск заболевания. По мнению Стефанишиной, люди будут покупать неэффективные одноразовые маски и использовать их много раз и неправильно.

Депутат озвучила мнение о том, что медицинская маска якобы не гарантирует защиты от коронавируса. 

"Помните, что специальную маску должны использовать только медицинские работники и люди с респираторными симптомами.

Для этих людей советы от ВОЗ, как правильно пользоваться масками:

- перед тем, как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или помойте их с мылом;

- не прикасайтесь к маске при использовании;

- как только маска становится влажной, замените ее на новую и не используйте одноразовые маски повторно;

- после использования выбросьте маску на закрытый свалку и обработайте руки спиртосодержащим средством или помойте их с мылом", - написала депутат.

Сегодня в КГГА заявили, что с завтрашнего дня в Киеве в общественный наземный транспорт будут допускать только пассажиров в масках, а также не более 10 человек одновременно. 

Читайте также: Тема дня | Коронавирус. Кто в зоне риска, как не заболеть: рекомендации Минздрава, ВОЗ и UNICEF

Ребрина Вадим
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МОЗ маска ольга стефанишина коронавирус
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