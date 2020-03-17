Экс-замглавы МОЗ о том, как правильно использовать маску

Нардеп от Голоса и экс-замглавы Минздрава Ольга Стефанишина назвала бессмысленным ношение маски в общественном транспорте и поделилась советами Всемирной организации здоровья, как правильно носить маску. Об этом Стефанишина написал в своем Facebook.
"Объясняю, почему маски в общественном транспорте - это бессмысленно", - написала депутат. Она считает, что обязанность носить маску в общественном транспорте может увеличить риск заболевания. По мнению Стефанишиной, люди будут покупать неэффективные одноразовые маски и использовать их много раз и неправильно.
Депутат озвучила мнение о том, что медицинская маска якобы не гарантирует защиты от коронавируса.
"Помните, что специальную маску должны использовать только медицинские работники и люди с респираторными симптомами.
Для этих людей советы от ВОЗ, как правильно пользоваться масками:
- перед тем, как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или помойте их с мылом;
- не прикасайтесь к маске при использовании;
- как только маска становится влажной, замените ее на новую и не используйте одноразовые маски повторно;
- после использования выбросьте маску на закрытый свалку и обработайте руки спиртосодержащим средством или помойте их с мылом", - написала депутат.
Сегодня в КГГА заявили, что с завтрашнего дня в Киеве в общественный наземный транспорт будут допускать только пассажиров в масках, а также не более 10 человек одновременно.
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