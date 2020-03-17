"Карантин" в Киеве. В транспорт будут пускать только в медицинских масках - КГГА

Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Киевпастранс)

С завтрашнего дня в Киеве в общественный наземный транспорт будут допускать только пассажиров в масках, а также не более 10 человек одновременно. Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, контролировать соблюдение норм будет санитарная служба и Нацполиция. Пассажир, который не имеет маски, не будет допущен к перевозке.

По словам Поворозника, КП Киевпастранс и частные перевозчики продолжат работу в штатном режиме, увеличения количества автобусов не предусмотрено.

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