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"Карантин" в Киеве. В транспорт будут пускать только в медицинских масках - КГГА

"Карантин" в Киеве. В транспорт будут пускать только в медицинских масках - КГГА - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Киевпастранс)
17.03.2020, 16:46

В Киеве в общественный транспорт будут допускать пассажиров только в масках

С завтрашнего дня в Киеве в общественный наземный транспорт будут допускать только пассажиров в масках, а также не более 10 человек одновременно. Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, контролировать соблюдение норм будет санитарная служба и Нацполиция. Пассажир, который не имеет маски, не будет допущен к перевозке. 

По словам Поворозника, КП Киевпастранс и частные перевозчики продолжат работу в штатном режиме, увеличения количества автобусов не предусмотрено.  

Читайте также: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет

Владислав Сердюк
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