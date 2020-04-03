Все, кто достиг 60 лет, должны находиться в самоизоляции - Кабмин

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Люди, достигшие 60 лет, должны находиться в самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №255 от 2 апреля.

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Согласно постановлению, лицами, которым требуется самоизоляция, являются:

- все, кто контактировал с заболевшими COVID-19, кроме тех, кто делал это в средствах защиты, выполняя служебные обязанности;

- те, про кого есть подозрение, что они инфицированы, а также те, кто заболел COVID-19 без необходимости госпитализации;

- все, кто достиг 60 лет, кроме тех, кто участвует в мерах по борьбе с инфекцией, или обеспечивает работу критической инфраструктуры.

Срок самоизоляции заболевших или тех, кто мог заболеть, будет определять лечащий врач.

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Постановление определяет обязанности тех, кому назначена самоизоляция:

- указать место самоизоляции и информацию о способе связи, в случае согласия - краткие сведения о здоровье и хронических заболеваниях, это можно сделать самостоятельно с помощью мобильного приложения Единого государственного портала электронных услуг;

- постоянно пребывать на связи в указанном месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими людьми, кроме тех, кто проживает вместе с ними.

Дети до 14 лет должны перемещаться в сопровождении родителей или опекунов.

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Те, кому требуется самоизоляция, но заявили о том, что о них некому заботиться, могут ходить в магазины за продуктами, средствами гигиены, лекарствами и медицинскими изделиями не далее 2 километров от дома и используя защитные маски без клапанов выдоха или респираторы.

Также таким людям разрешается два раза в день выгуливать домашних животных.

Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут Нацполиция, Нацгвардия, сотрудники Минздрава и органы местного самоуправления.

За предоставление неверных сведений о месте самоизоляции и способе связи, а также за нарушение ее режима, правительство обещает привлекать к административной ответственности, а вслучае, если нарушение самоизоляции привело к тяжелым последствиям - к уголовной.

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