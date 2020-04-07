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У кого ядерные коды, пока Джонсон в реанимации. Власти Британии не раскрывают

У кого ядерные коды, пока Джонсон в реанимации. Власти Британии не раскрывают - Фото
На входе в госпиталь, где лечат Борис Джонсона (фото - ЕРА)
07.04.2020, 13:29

Заболевший коронавирусом премьер Британии Джонсон временно не может выполнять основные функции, и кто отвечает за ядерный арсенал страны, неизвестно

Британское правительство отказалось сообщить СМИ, у кого в стране находится контроль над ядерным арсеналом Соединенного Королевства, пока премьер Борис Джонсон находится в реанимации из-за коронавирусной болезни. Об этом со ссылкой на министра канцелярии Кабмина страны Майкла Гова пишет Reuters.

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Ранее 55-летний Джонсон, которого вчера вечером перевели в реанимацию госпиталя Святого Томаса в центре Лондона, попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его "там, где это необходимо".

На вопрос журналистов BBC Radio 4, получил ли глава МИД страны ядерные коды на время лечения Джонсона, Гов сказал: "У нас есть тщательно разработанные протоколы, которые сейчас действуют" – и отказался обсуждать проблемы нацбезопасности.

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По его словам, Джонсон "получил кислородную терапию" из-за ухудшившихся симптомов, но его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, и он находится в сознании. Гов не смог ответить на вопрос, развилась ли у премьера пневмония – опасное для жизни осложнение болезни COVID-19.

Доминик Рааб (фото - ЕРА):

Британия – одна из пяти стран, которые официально владеют ядерным оружием. На вооружении у государства четыре атомные подлодки с баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками. Всего в стране около 215 ядерных зарядов, из которых половина в функциональном состоянии.

По британскому законодательству, ядерный удар посредством передачи подлодке кодов может санкционировать только глава правительства.

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Евгений Пилипенко
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