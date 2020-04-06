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Коронавирус. У Бориса Джонсона обострение, его перевели в реанимацию

Коронавирус. У Бориса Джонсона обострение, его перевели в реанимацию - Фото
Борис Джонсон (Фото: Will Oliver/ЕРА)
06.04.2020, 22:44

Премьер-министр Великобритании переведен в отделение интенсивной терапии в связи с обострением COVID-19

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение реанимации в больнице Святого Томаса в Лондоне. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию с Даунинг-стрит.

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Отмечается, что решение о переводе британского премьера в отделение интенсивной терапии приняли из-за того, что у него обострились симптомы COVID-19.

Пресс-секретарь премьера добавил, что 55-летний Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его там, где это необходимо.

Представитель главы правительства отметил, что Джонсон находится в сознании, и на этом этапе подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не требуется.

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  • 27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом.
  • 6 апреля его госпитализировали, поскольку симптомы заболевания сохранялись на протяжении 10-ти дней.
  • Ранее сегодня пресс-секретарь премьер-министра Великобритании "дезинформацией" сообщения российских пропагандистских СМИ о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Наталия Медведева
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