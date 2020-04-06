Коронавирус. У Бориса Джонсона обострение, его перевели в реанимацию

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение реанимации в больнице Святого Томаса в Лондоне. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию с Даунинг-стрит.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что решение о переводе британского премьера в отделение интенсивной терапии приняли из-за того, что у него обострились симптомы COVID-19.
Пресс-секретарь премьера добавил, что 55-летний Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его там, где это необходимо.
Представитель главы правительства отметил, что Джонсон находится в сознании, и на этом этапе подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не требуется.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Читайте также: "Мы победим". Королева Британии записала обращение в связи с коронавирусом