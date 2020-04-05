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Коронавирус. Королева Елизавета обратилась к британцам в специальном послании

Коронавирус. Королева Елизавета обратилась к британцам в специальном послании - Фото
Королева Елизавета II (фото - ЕРА)
05.04.2020, 22:59

Королева Великобритании Елизавета в пятый раз за 68 лет правления обратилась к нации

Королева Великобритании Елизавета обратилась к британцам с речью о важности борьбы в коронавирусом в своем пятом за 68 лет правления телевизионном обращении. Обычно королева делает это только по случаю Рождества, сообщает ВВС.

"Мы вместе боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что, если мы будем оставаться едиными и решительными, мы победим ее", - сказала 93-летняя монарх в своем обращении из Виндзорского замка.

Послание королевы прозвучало менее чем через неделю после того, как ее сын, принц Уэльский, вышел из самоизоляции — у него был диагностирован коронавирус.

Королева заявила, что "болезненное чувство разлуки со своими близкими", вызванное социальным дистанцированием, напомнило ей об опыте эвакуированных детей во время Второй мировой войны. "Теперь, как и тогда, в глубине души мы знаем, что это правильно", - сказала она.

Елизавета поблагодарила людей за следование правительственным призывам оставаться дома, и поощрила тех, кто "собирается вместе, чтобы помогать другим".

Она также поблагодарила работников критических служб, сказав, что "каждый час вашей работы приближает нас к возвращению к более нормальному времени".

"Несмотря на то, что раньше мы сталкивались с проблемами, эта проблема - другая. На этот раз мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя великие достижения науки и наше инстинктивное желание помогать. Мы добьемся успеха - и это будет успех каждого из нас", - сказала британская королева.

"Мы должны утешиться тем, что, возможно, пройдет еще много времени, но лучшие дни вернуться: мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем с нашими семьями, мы встретимся снова", - добавила она.

  • По состоянию на утро 5 апреля, в мире 1 202 403 человека заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 246 638, умерли 64 729. 
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Вадим Ребрина
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Великобритания Елизавета коронавирус COVID -19
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