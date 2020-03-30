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В Великобритании принц Чарльз вылечился от коронавируса

В Великобритании принц Чарльз вылечился от коронавируса - Фото
Принц Уэльский Чарльз (фото: EPA-EFE/NEIL HALL)
30.03.2020, 16:31

В Великобритании принц Уэльский Чарльз вылечился от коронавируса

В Великобритании принц Уэльский, сын королевы Елизаветы II, вылечился от COVID-19 и прервал самоизоляцию. Об этом сообщает BBC.

У 71-летнего принца Чарльза диагностировали коронавирус 25 марта, после чего он отправился в самоизоляцию в своей шотландской резиденции. У принца были легкие симптомы.

После семи дней изоляции и консультации с врачом принц Уэльский принял решение возобновить рабочие встречи.

Супруга принца Чарльза, 72-летняя герцогиня Корнуолльская, прошла тестирование, ее тест был отрицательный, но она продолжит самоизоляцию до конца недели.

Чиновник дворца сказал, что принц был в добром здравии и следовал правительственным ограничениям.

Согласно постановлению британского правительства, любой человек с симптомами должен самоизолироваться на неделю, а каждый, кто живет в его семье – на две недели.

  • 25 марта стало известно, что у принца Чарльза диагностирован COVID-19 с легкими симптомами.
  • По состоянию на 30 марта, в Великобритании у 19 522 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, умерли 1228 заболевших, выздоровели 135.

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Медведева Наталия
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Великобритания принц чарльз коронавирус COVID-19
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