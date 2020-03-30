Коронавирус. В Британии голубую лагуну покрасили в черный из-за карантина: фото

Иллюстративное фото: pixabay.com

В английском Бакстоне полицейские из-за карантина перекрасили голубую лагуну в черный цвет, чтобы вода выглядела "менее привлекательной" и там не скапливались люди . Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полицейские рассказали, что они получали многочисленные жалобы о большом количестве людей, собирающихся у водоема, несмотря на запрет в связи с пандемией COVID-19.

"Нет сомнения, что это связано с живописным местом и прекрасной погодой <...> Мы посетили это место и использовали краситель, чтобы вода выглядела менее привлекательной", - говорят в полиции.

23 марта сообщалось , что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса.

24 марта сообщалось , что в Мадриде каток превратили в морг для умерших от коронавируса: фото.

Ранее коронавирусом заразился 71-летний принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон.

Смотрите также: Крематорий переполнен. В Бергамо умерших от коронавируса вывозят военные: видео