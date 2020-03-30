Коронавирус. В Британии голубую лагуну покрасили в черный из-за карантина: фото

В английском Бакстоне полицейские из-за карантина перекрасили голубую лагуну в черный цвет, чтобы вода выглядела "менее привлекательной" и там не скапливались люди . Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
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Полицейские рассказали, что они получали многочисленные жалобы о большом количестве людей, собирающихся у водоема, несмотря на запрет в связи с пандемией COVID-19.
"Нет сомнения, что это связано с живописным местом и прекрасной погодой <...> Мы посетили это место и использовали краситель, чтобы вода выглядела менее привлекательной", - говорят в полиции.
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