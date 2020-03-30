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Коронавирус. В Британии голубую лагуну покрасили в черный из-за карантина: фото

Коронавирус. В Британии голубую лагуну покрасили в черный из-за карантина: фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
30.03.2020, 13:00

В Великобритании голубую лагуну в Бакстоне сделали черной на время карантина

В английском Бакстоне полицейские из-за карантина перекрасили голубую лагуну в черный цвет, чтобы вода выглядела "менее привлекательной" и там не скапливались люди . Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. 

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Полицейские рассказали, что они получали многочисленные жалобы о большом количестве людей, собирающихся у водоема, несмотря на запрет в связи с пандемией COVID-19.

"Нет сомнения, что это связано с живописным местом и прекрасной погодой <...> Мы посетили это место и использовали краситель, чтобы вода выглядела менее привлекательной", - говорят в полиции. 

  • 23 марта сообщалось, что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса. 
  • 24 марта сообщалось, что в Мадриде каток превратили в морг для умерших от коронавируса: фото. 
  • Ранее коронавирусом заразился 71-летний принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон. 

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Владислав Сердюк
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