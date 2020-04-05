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Коронавирус. Выздоровели 245 000, умерли почти 65 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели 245 000, умерли почти 65 000 человек: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/EPA
05.04.2020, 07:22

Всего в мире COVID-19 заболели 1 202 403 человека

По состоянию на утро 5 апреля, в мире 1 202 403 человека заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 246 638, умерли 64 729. Об этом сообщается на сайте Worldometers.

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США находится на первом месте по наибольшему числу зараженных – 311 635 (8454 смертей, 14 825 выздоровевших).

Наибольшее число смертей - в Италии – 15 362, всего заболели 124 632, выздоровели 20 996.

Испания – на втором  месте по количеству заболевших – 126 168 и по летальным случаям 11 947. Выздоровели 34 219 пациентов.

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Германия - на четвертом (96 092), выздоровели 26 400, умерли 1444.

Франция - на пятом месте (89 953), выздоровели 15 438, летальных случаев зафиксировано 7650.

Китай – на шестом по количеству инфицированных (81 669), выздоровели 76 964, умерли 3329.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине зафиксированы 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19, 25 человека выздоровели, 32 умерли. 

Читайте также: В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Наталия Медведева
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