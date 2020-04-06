Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Джонсона госпитализировали из-за коронавируса - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
06.04.2020, 06:46

У премьера Британии Бориса Джонсона десять дней назад выявили коронавирус, его вчера госпитализировали в целях предосторожности

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, вечером 5 апреля был госпитализирован для проведения обследования. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение о госпитализации было принято по совету лечащего врача Джонсона. В канцелярии премьера назвали госпитализацию мерой предосторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются у Джонсона в течение десяти дней после того, как ему поставили диагноз.

По данным BBC, Джонсон остался в больнице на ночь, его поместили в госпиталь Сент-Томас, который находится напротив парламента на южном берегу Темзы.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, сообщили на Даунинг-стрит.

В пятницу, 10 апреля, утром заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом проведет Рааб.

В минувшую пятницу 55-летний Джонсон сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы COVID-19.

По данным на 06:45 6 апреля, в Великобритании заболели коронавирусом 48 440 человек, 4943 умерли, выздоровели 229.

  • 23 марта сообщалось, что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса. 
  • 25 марта коронавирусом заразился 71-летний принц Чарльз, позже сообщалось, что он вылечился от COVID-19 и прервал самоизоляцию.

Читайте также: "Мы победим". Королева Британии записала обращение в связи с коронавирусом

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Борис Джонсон госпитализация коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 