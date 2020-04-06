Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Борис Джонсон (Фото: EPA)

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, вечером 5 апреля был госпитализирован для проведения обследования. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

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Решение о госпитализации было принято по совету лечащего врача Джонсона. В канцелярии премьера назвали госпитализацию мерой предосторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются у Джонсона в течение десяти дней после того, как ему поставили диагноз.

По данным BBC, Джонсон остался в больнице на ночь, его поместили в госпиталь Сент-Томас, который находится напротив парламента на южном берегу Темзы.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

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Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, сообщили на Даунинг-стрит.

В пятницу, 10 апреля, утром заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом проведет Рааб.

В минувшую пятницу 55-летний Джонсон сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы COVID-19.

По данным на 06:45 6 апреля, в Великобритании заболели коронавирусом 48 440 человек, 4943 умерли, выздоровели 229.

23 марта сообщалось , что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса.

вылечился от COVID-19 и прервал самоизоляцию. 25 марта коронавирусом заразился 71-летний принц Чарльз, позже сообщалось, что он

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