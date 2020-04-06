Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Даунинг-стрит назвали "дезинформацией" сообщения росСМИ о состоянии Джонсона

На Даунинг-стрит назвали "дезинформацией" сообщения росСМИ о состоянии Джонсона - Фото
Борис Джонсон (Фото: Will Oliver/ЕРА)
06.04.2020, 17:04

В правительстве Великобритании опровергли дезинформацию российских пропагандистов о причинах госпитализации Бориса Джонсона

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвал "дезинформацией" сообщения российских пропагандистских СМИ о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера на Даунинг-стрит сообщили, что 55-летний премьер, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, был госпитализирован для проведения обследования. В канцелярии премьера назвали госпитализацию мерой предосторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются у Джонсона в течение десяти дней после того, как ему поставили диагноз.

Вместе с тем он продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, отметили в канцелярии правительства. 

Сейчас, по сообщению Даунинг-стрит, премьер провел "приятную ночь" в больнице Святого Томаса в Лондоне и находится в "хорошем настроении".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Официальный представитель премьер-министра сообщил журналистам, что Джонсон "остается в больнице под наблюдением".

Сегодня российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на "источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии" сообщило, что Джонсона собираются подключить к аппарату ИВЛ. "Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", - написал российский сайт.

Вчера королева Великобритании Елизавета обратилась к британцам с речью о важности борьбы в коронавирусом в своем пятом за 68 лет правления телевизионном обращении. Обычно королева делает это только по случаю Рождества.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Борис Джонсон росСМИ коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 