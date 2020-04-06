На Даунинг-стрит назвали "дезинформацией" сообщения росСМИ о состоянии Джонсона

Борис Джонсон (Фото: Will Oliver/ЕРА)

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвал "дезинформацией" сообщения российских пропагандистских СМИ о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ВВС.

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Вчера на Даунинг-стрит сообщили, что 55-летний премьер, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, был госпитализирован для проведения обследования. В канцелярии премьера назвали госпитализацию мерой предосторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются у Джонсона в течение десяти дней после того, как ему поставили диагноз.

Вместе с тем он продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства, отметили в канцелярии правительства.

Сейчас, по сообщению Даунинг-стрит, премьер провел "приятную ночь" в больнице Святого Томаса в Лондоне и находится в "хорошем настроении".

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Официальный представитель премьер-министра сообщил журналистам, что Джонсон "остается в больнице под наблюдением".

Сегодня российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на "источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии" сообщило, что Джонсона собираются подключить к аппарату ИВЛ. "Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", - написал российский сайт.

Вчера королева Великобритании Елизавета обратилась к британцам с речью о важности борьбы в коронавирусом в своем пятом за 68 лет правления телевизионном обращении. Обычно королева делает это только по случаю Рождества.