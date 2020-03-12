Что коронавирус делает с человеком: фото легких больного на томографе

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 (иллюстрация — Nexu Science Communication)

Коронавирусная инфекция COVID-19 в тяжелых случаях заболевания приводит к атипичной пневмонии: это наглядно продемонстрировали медики, показав КТ-снимки легких у пациентов из Китая. Фото размещены в публикации Радиологического сообщества Северной Америки.

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На снимках прослеживается развитие патологии: жидкость, которая накапливается в легких в результате вредоносного воздействия вируса SARS-CoV-2 на организм человека, постепенно занимает все больший объем органа.

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Наиболее характерными признаками пневмонии от COVID-19 были: периферическое распределение очагов (80% против 57% у "обычной" вирусной), симптом "матового стекла" (туманное, матовое снижение прозрачности легочной ткани с дифференцируемым рисунком сосудов и бронхов на этом фоне) - 91% против 68%, а также утолщение стенок сосудов (58% против 22%).

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