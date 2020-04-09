Коронавирус. У Зеленского не исключают введения чрезвычайного положения

Кирилл Тимошенко (Фото: LIGA.net)

Возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19 не исключается. Об этом в интервью Украинской правде заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Отвечая на вопрос о том, какая сейчас позиция власти по чрезвычайному положению, остается ли такой вариант, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 сказал: "Такая возможность всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными".

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По его словам, он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским, при каких условиях может быть введено чрезвычайное положение.

"Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов", - подчеркнул Тимошенко.

Он добавил, что "чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома".

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 1668 человек, за сутки - новых 206 случаев, всего умерли 52 человека, 35 выздоровели.

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