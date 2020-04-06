В Киево-Печерской Лавре четыре заболевших коронавирусом. Павлу сделали тест

Количество заболевших COVID-19 в Киеве за сутки увеличилось на 22 человека, четыре из них - на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
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Девять пациентов госпитализированы, 13 лечатся дома. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировано 267 подтвержденных случаев.
5 апреля сообщалось, что храмы УПЦ МП на территории Лавры до окончания карантина будут проводить богослужения без прихожан и паломников с использованием видеотрансляции. Там также сообщали, что братия Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом провела лабораторное тестирование на коронавирус.
LIGA.net пробовала узнать, нет ли митрополита среди заболевших, однако у пресс-секретаря Павла выключен телефон, а в пресс-службе Лавры не берут трубку.
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