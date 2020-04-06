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В Киево-Печерской Лавре четыре заболевших коронавирусом. Павлу сделали тест

В Киево-Печерской Лавре четыре заболевших коронавирусом. Павлу сделали тест - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: unsplash.com)
06.04.2020, 12:42

В Киево-Печерской Лавре четыре человека заболели коронавирусом

Количество заболевших COVID-19 в Киеве за сутки увеличилось на 22 человека, четыре из них - на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко

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Девять пациентов госпитализированы, 13 лечатся дома. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировано 267 подтвержденных случаев.

5 апреля сообщалось, что храмы УПЦ МП на территории Лавры до окончания карантина будут проводить богослужения без прихожан и паломников с использованием видеотрансляции. Там также сообщали, что братия Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом провела лабораторное тестирование на коронавирус.

LIGA.net пробовала узнать, нет ли митрополита среди заболевших, однако у пресс-секретаря Павла выключен телефон, а в пресс-службе Лавры не берут трубку.

  • На утро 6 апреля во всем мире было зафиксировано 1,27 млн заболевших COVID-19.
  • С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

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Владислав Сердюк
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