Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин

Киево-Печерская лавра (Фото: рixabay.com)

Храмы УПЦ МП на территории Киево-Печерской Лавры до окончания национального карантина будут проводить богослужения без прихожан и паломников с использованием видеотрансляции. Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

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Там отметили, что в Лавре продолжают совершаться все уставные богослужения, а записки на поминовение и пожертвования можно подать на сайте Лавры.

Там также сообщили, что братия Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом провела лабораторное тестирование на коронавирус. "Результат обследования будет известен в ближайшее время", - сказано в сообщении.

27 марта Митрополит Запорожский Украинской православной церкви Московского патриархата провел в Запорожье "воздушный крестный ход".

провел 3 апреля глава РПЦ Кирилл объехал Москву с иконой божьей матери "Умиление".