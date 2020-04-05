Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин

Храмы УПЦ МП на территории Киево-Печерской Лавры до окончания национального карантина будут проводить богослужения без прихожан и паломников с использованием видеотрансляции. Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.
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Там отметили, что в Лавре продолжают совершаться все уставные богослужения, а записки на поминовение и пожертвования можно подать на сайте Лавры.
Там также сообщили, что братия Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом провела лабораторное тестирование на коронавирус. "Результат обследования будет известен в ближайшее время", - сказано в сообщении.