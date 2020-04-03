Сюр. Глава РПЦ Кирилл в кортеже с иконой начал объезд Москвы от коронавируса

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Глава РПЦ Кирилл начал объезд Москвы с иконой божьей матери "Умиление", перед которой, как отмечает российское агентство Интерфакс, молился Серафим Саровский.

Издание пишет, что в ходе объезда Кирилл "совершает молитву об избавлении от эпидемии".

Перед этим глава синодального отдела РПЦ Владимир Легойда назвал коронавирусную инфекцию "вредоносным поветрием" и пригласил всех православных присоединиться к молитве патриарха, не выходя из домов, сообщает РБК.

Кортеж Кирилла в сопровождении полиции едет по внешней стороне московской кольцевой дороги (МКАД), протяженность которой составляет 109 км.

27 марта Митрополит Запорожский Украинской православной церкви Московского патриархата провел в Запорожье "воздушный крестный ход".