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Сюр. УПЦ МП провела "воздушный крестный ход" против коронавируса: фото

Сюр. УПЦ МП провела "воздушный крестный ход" против коронавируса: фото - Фото
Фото: 061.ua
27.03.2020, 17:11

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука читал молитву, летая на вертолете над Запорожьем

Митрополит Запорожский Украинской православной церкви Московского патриархата провел в Запорожье "воздушный крестный ход". Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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"Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука осуществляет воздушный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Самарской и частицей Креста Господня", - говорится в сообщении.

Корреспондент местного издания 061 сообщает, что священники решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву. Таким способом, по информации журналистов, они хотят избавить город от коронавируса. Полет продолжался около часа.

По словам митрополита, во время обряда решили обойтись без "святой воды".

Ранее украинский боксер Александр Усик призвал не отказываться от походов в храмы и участия в причащении в период карантина, назвав такие рекомендации "глупостями". 

Ребрина Вадим
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