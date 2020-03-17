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Сюр. Усик о коронавирусе: "Все глупости. Ходите в храм и все будет хорошо"

Сюр. Усик о коронавирусе: "Все глупости. Ходите в храм и все будет хорошо" - Фото
Александр Усик (фото - EPA)
17.03.2020, 19:28

Украинский боксер Александр Усик считает "глупостями" предостережения от участия в религиозных обрядах

Украинский боксер Александр Усик призвал не отказываться от походов в храмы и участия в причащении в период карантина, назвав такие рекомендации "глупостями". Соответствующее видео опубликовано на Luckypunchnet в Facebook.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, - это грех", - считает боксер. "Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья! Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь, и тогда будет все хорошо", - убежден Усик.

"На самом деде, если всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, вот тогда с нами что-то будет происходить. Но и то он нам все это дает, чтобы мы смирялись и шли по его пути...", - считает спортсмен.

  • 16 марта президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о введении ряда ограничительных мер в Украине в связи с пандемией коронавируса, среди которых - запретить массовые мероприятия при участии больше 10 человек, включительно с обрядами и церемониями. «Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза здоровью и жизни человека», - сказал он.
  • 17 марта Синод Православной церкви Украин постановил прекратить проведение богослужений в храмах или изменить их порядок так, чтобы в них участвовало разрешенное карантинными мерами количество человек. Ранее подобное решение приняла УГКЦ.

Ребрина Вадим
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религия бокс Александр Усик карантин коронавирус
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