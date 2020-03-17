Сюр. Усик о коронавирусе: "Все глупости. Ходите в храм и все будет хорошо"

Украинский боксер Александр Усик призвал не отказываться от походов в храмы и участия в причащении в период карантина, назвав такие рекомендации "глупостями". Соответствующее видео опубликовано на Luckypunchnet в Facebook.
"Самый страшный вирус, которым мы болеем, - это грех", - считает боксер. "Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья! Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь, и тогда будет все хорошо", - убежден Усик.
"На самом деде, если всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, вот тогда с нами что-то будет происходить. Но и то он нам все это дает, чтобы мы смирялись и шли по его пути...", - считает спортсмен.