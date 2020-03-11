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УГКЦ позволила в условиях карантина в Украине не целовать иконы

УГКЦ позволила в условиях карантина в Украине не целовать иконы - Фото
Глава УГКЦ Святослав (фото - ugcc.tv)
11.03.2020, 21:09

УГКЦ разъяснила верующим, как вести себя в ситуации карантина, ПЦУ и УПЦ МП пока молчат

В Украинской греко-католической церкви позволили вместо непосредственного участия смотреть трансляции богослужений дома, а в храмах – не прикладываться и не целовать иконы. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ Святослав призвал всех соблюдать предписания государственной власти касательно противодействия распространению коронавируса.

"Можно использовать трансляции богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верных уделять им Таинства Исповеди и Причастия дома, особенно когда речь идет о больных лицах", - сказал глава УГКЦ.

"Что касается участия в богослужениях, Блаженнейший Святослав прежде всего призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах. В этот период может быть оправданным не прикладываться и не целовать иконы", - говорится в сообщении.

Священник призвал всех верующих к усиленной молитве, прежде всего за здоровье

Православная церковь Украины и УПЦ МП пока никак не отреагировали на объявление в Украине карантина.

Вселенский патриархат призвал верующих, "несмотря на серьезность ситуации", не паниковать и следовать рекомендациям врачей. Такое обращение приняли сегодня на священном синоде в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.

  • Пока в Украине зафиксировали лишь один случай заболевания COVID-19. 
  • Сегодня Кабмин объявил о введении карантина в стране с 12 марта до 3 апреля. 

Читайте также: Украина на карантине. Зачем это нужно и сможет ли сдержать коронавирус

Ребрина Вадим
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