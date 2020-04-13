В Украине 3102 заболевших COVID-19, за сутки выявлено 325 новых случаев

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

В Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки выявлено 325 новых случаев, сообщает Минздрав.

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По данным Центра общественного здоровья на 09:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных. Выздоровело 97 человек.

Из 325 новых случаев за сутки - 12 детей и 85 медработников. Госпитализированы 77 человек, в том числе один ребенок и семь медработников. Всего в Украине в числе заболевших COVID-19 530 медработников. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов

За сутки было выявлено 325 новых случаев.

Количество подтвержденных случаев по областям:

- Винницкая - 194;

- Волынская - 78;

- Днепропетровская - 60;

- Донецкая - 11;

- Житомирская - 94;

- Закарпатская - 92;

- Запорожская - 85;

- Ивано-Франковская - 300;

- Кировоградская - 142;

- Киевская - 216;

- Львовская - 124;

- Луганская - 3;

- Николаевская область - 5;

- Одесская - 69;

- Полтавская - 25;

- Ровенская - 125;

- Сумская - 74;

- Тернопольская - 273;

- Харьковская - 11;

- Херсонская - 31;

- Хмельницкая - 22;

- Черновицкая - 462;

- Черкасская - 102;

- Черниговская - 9;

- Киев - 495.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в мире подтверждено 1 848 503 случая заболевания COVID-19, умерло 114 185 человек, выздоровело - 431 629.

Большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

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