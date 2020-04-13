В Украине 3102 заболевших COVID-19, за сутки выявлено 325 новых случаев

В Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки выявлено 325 новых случаев, сообщает Минздрав.
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По данным Центра общественного здоровья на 09:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных. Выздоровело 97 человек.
За сутки было выявлено 325 новых случаев.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая - 194;
- Волынская - 78;
- Днепропетровская - 60;
- Донецкая - 11;
- Житомирская - 94;
- Закарпатская - 92;
- Запорожская - 85;
- Ивано-Франковская - 300;
- Кировоградская - 142;
- Киевская - 216;
- Львовская - 124;
- Луганская - 3;
- Николаевская область - 5;
- Одесская - 69;
- Полтавская - 25;
- Ровенская - 125;
- Сумская - 74;
- Тернопольская - 273;
- Харьковская - 11;
- Херсонская - 31;
- Хмельницкая - 22;
- Черновицкая - 462;
- Черкасская - 102;
- Черниговская - 9;
- Киев - 495.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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