Коронавирус: в мире 1,85 млн заболевших и почти 432 000 вылечившихся

Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA

По состоянию на утро 13 апреля, 1 848 503 человека в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 431 629, умерли 114 185. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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Больше всего зараженных в США: 557 300, в этой же стране больше всего летальных случаев заболевания: 22 079. Выздоровело в США 41 759 человек.

Более 100 000 заболевших еще в четырех странах:

- Испания - 166 831 заболел, 17 209 умерло, 62 391 выздоровел;

- Италия - 156 363 заболело, 19 899 умерло, 34 211 выздоровело;

- Франция - 133 670 заболело, 14 412 умерло, 27 469 выздоровело;

- Германия - 127 854 заболело, 3 022 умерло, 60 300 выздоровело.

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, пик эпидемии в Украине ожидается 17 апреля.

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