Коронавирус. Жители Германии выступают против ослабления ограничений

Большинство жителей Германии (56%) высказались против ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, показал соцопрос института YouGov, передает DW.
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44% респондентов поддерживают их продление и после 19 апреля, а 12% согласны с возможным ужесточением мер.
Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8 % выступает за их полное снятие.
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По последним данным, в Германии заболели COVID-19 127 854 человек, 60 300 пациентов выздоровели, 3 022 – летальных случаев.
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