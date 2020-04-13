Коронавирус. Жители Германии выступают против ослабления ограничений

Иллюстративное фото: Andrea Fasani/EPA

Большинство жителей Германии (56%) высказались против ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, показал соцопрос института YouGov, передает DW.

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44% респондентов поддерживают их продление и после 19 апреля, а 12% согласны с возможным ужесточением мер.

Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8 % выступает за их полное снятие.

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По последним данным, в Германии заболели COVID-19 127 854 человек, 60 300 пациентов выздоровели, 3 022 – летальных случаев.

8 апреля директор Института вирусологии при берлинской больнице Шарите Кристиан Дростен заявил , что в Германии относительно низкая смертность от коронавируса, поскольку страна заранее начала готовиться к эпидемии.

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