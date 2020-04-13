Коронавирус. Минздрав показал динамику развития эпидемии по областям – график

Эпидемия коронавируса наиболее стремительно развивается в Черновицкой области (432 выявленных случая) и Киеве (416). Это показано на графике, опубликованном пресс-службой Минздрава в Facebook.
Экспоненту можно также наблюдать в Ивано-Франковской (291) и Тернопольской (243) областях. За выходные Винницкая область (174) опередила по числу выявленных зараженных Киевскую (159).
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Нажмите на фото, чтобы увеличить (график - пресс-служба Минздрава)
Наименьшее количество случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.
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