В Украине 3372 заболевших COVID-19, за сутки выявлено 270 новых случаев

В Украине коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 3372 человек, за сутки выявлено 270 новых случаев, сообщает Минздрав.
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По данным Центра общественного здоровья на 09:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных. Выздоровело 119 человек.
За сутки было выявлено 270 новых случаев.
На данный момент госпитализировано 1248 человек, в том числе 52 ребенка. На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая - 200;
- Волынская - 80;
- Днепропетровская - 71;
- Донецкая - 12;
- Житомирская - 112;
- Закарпатская - 99;
- Запорожская - 89;
- Ивано-Франковская - 332;
- Кировоградская - 144;
- Киевская - 224;
- Львовская - 136;
- Луганская - 3;
- Николаевская область - 5;
- Одесская - 69;
- Полтавская - 26;
- Ровенская - 134;
- Сумская - 74;
- Тернопольская - 280;
- Харьковская - 14;
- Херсонская - 34;
- Хмельницкая - 22;
- Черновицкая - 546;
- Черкасская - 105;
- Черниговская - 10;
- Киев - 551.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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