В Украине 3372 заболевших COVID-19, за сутки выявлено 270 новых случаев

Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA

В Украине коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 3372 человек, за сутки выявлено 270 новых случаев, сообщает Минздрав.

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По данным Центра общественного здоровья на 09:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных. Выздоровело 119 человек.

За сутки было выявлено 270 новых случаев.

На данный момент госпитализировано 1248 человек, в том числе 52 ребенка. На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов.

Количество подтвержденных случаев по областям:

- Винницкая - 200;

- Волынская - 80;

- Днепропетровская - 71;

- Донецкая - 12;

- Житомирская - 112;

- Закарпатская - 99;

- Запорожская - 89;

- Ивано-Франковская - 332;

- Кировоградская - 144;

- Киевская - 224;

- Львовская - 136;

- Луганская - 3;

- Николаевская область - 5;

- Одесская - 69;

- Полтавская - 26;

- Ровенская - 134;

- Сумская - 74;

- Тернопольская - 280;

- Харьковская - 14;

- Херсонская - 34;

- Хмельницкая - 22;

- Черновицкая - 546;

- Черкасская - 105;

- Черниговская - 10;

- Киев - 551.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в мире подтверждено 1 925 138 случаев заболевания COVID-19, умерло 119 699 человек, выздоровело - 445 007.

Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреля .

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