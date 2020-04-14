Коронавирус. COVID-19 заболели более 1,9 млн человек, 120 000 умерли: все данные

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

В мире зафиксировали 1 925 138 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, 119 699 человек погибли, 445 007 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом говорится в официальных данных, которые сведены на сайте Worldometers.

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Сейчас активно болеют 1 360 432 человека, 1 308 668 (96%) переносят болезнь в легкой или средней форме, 51 764 (4%) – в тяжелой или критической стадии.

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Наибольшее количество заражений (587 155) зафиксировали в США. Здесь же и больше всего умерших - 23 644. Выздоровели 36 948 пациентов.

Испания, которая со вчерашнего дня ослабила карантин, находится на втором месте по числу заражений – 170 099 зафиксированных случаев. 17 756 больных скончались, 64 727 – выздоровели.

Италия, первый европейский очаг эпидемии, зафиксировала 159 516 случаев COVID-19, 20 465 смертей и 35 435 случаев выздоровления.

Во Франции – 139 779 случаев, 14 697 летальных исходов, 27 718 выздоровевших. Президент Эмманюэль Макрон уже анонсировал смягчение карантина – с 11 мая начнут открывать ВУЗы и школы.

В Германии – 130 072 случая, 3194 человек погибли и 64 300 – одолели недуг.

Великобритания обогнала по числу заражений первый эпицентр пандемии - Китай. В Соединенном Королевстве зафиксировали 88 621 случай, 11 329 смертей. В Поднебесной – 82 249 зарегистрированных больных COVID-19, 3341 из которых умерли.

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