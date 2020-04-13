Испания ослабляет коронавирусный карантин

Сегодня, 13 апреля, в Испании снимается часть карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом пишет El Pais.
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Сообщается, что на работу выйдут сотрудники из "некритических" сфер, таких как промышленность и строительство. Школы, бары, рестораны, спортивные и культурные заведения пока остаются закрытыми. Правительство обязалось распространять защитные маски в общественном транспорте и разработало руководство по безопасности.
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Идею центральных властей уже раскритиковали в Каталонии, назвав ее "безрассудной".
Мадрид же апеллирует к тому, что длительная гибернация экономики может привести к куда более серьезным последствиям и сделает незащищенными уязвимые слои населения, в том числе в контексте их здоровья.
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