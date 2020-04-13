Испания ослабляет коронавирусный карантин

Временный госпиталь в Испании (Фото - EPA)

Сегодня, 13 апреля, в Испании снимается часть карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом пишет El Pais.

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Сообщается, что на работу выйдут сотрудники из "некритических" сфер, таких как промышленность и строительство. Школы, бары, рестораны, спортивные и культурные заведения пока остаются закрытыми. Правительство обязалось распространять защитные маски в общественном транспорте и разработало руководство по безопасности.

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Идею центральных властей уже раскритиковали в Каталонии, назвав ее "безрассудной".

Мадрид же апеллирует к тому, что длительная гибернация экономики может привести к куда более серьезным последствиям и сделает незащищенными уязвимые слои населения, в том числе в контексте их здоровья.

В Испании зафиксировали 166 831 случай заражения коронавирусом, 17 209 смертей больных COVID-19 и 62 391 выздоровевших.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщал , что ЕС еще не прошел пик эпидемии и отменять карантин рано. 9 апреля

"долгожданное замедление" эпидемии происходит в Италии, Германии, Испании и Франции. 10 апреля в ВОЗ заявили , что

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