COVID-19. В Италии – самое низкое число умерших за сутки с середины марта

За последние сутки в Италии умер 431 пациент с COVID-19 – это самый низкое суточное число летальных случаев в стране с 19 марта. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Число новых выявленных случаев заражений снизилось с 4694, которые зафиксировали в субботу, до 4092 за воскресенье. В реанимации находилось 3 343 человека (3 381 было в субботу) - это девятое снижение подряд.
Смотрите также: Коронавирус. В Минздраве ожидают пик эпидемии в Украине 17 апреля
За сутки выздоровели около 1800 пациентов. Всего одолели COVID-19 34 211 больных из 156 363 зараженных.
Медики отмечают, что тенденция обнадеживает, передает ANSA.
"Когда мы сопоставляем сокращение числа людей в больнице, пациентов, находящихся в интенсивной терапии, и умерших, мы можем сказать, что меры, которые были приняты и продлены, оказывают влияние на этот вирус", - сказал Лука Ричельди, старший врач римской больницы Gemelli и член правительственной экспертной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE