COVID-19. В Италии – самое низкое число умерших за сутки с середины марта

Коронавирус в Италии (Фото: Matteo Bazzi/ЕРА)

За последние сутки в Италии умер 431 пациент с COVID-19 – это самый низкое суточное число летальных случаев в стране с 19 марта. Об этом сообщает Reuters.

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Число новых выявленных случаев заражений снизилось с 4694, которые зафиксировали в субботу, до 4092 за воскресенье. В реанимации находилось 3 343 человека (3 381 было в субботу) - это девятое снижение подряд.

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За сутки выздоровели около 1800 пациентов. Всего одолели COVID-19 34 211 больных из 156 363 зараженных.

Медики отмечают, что тенденция обнадеживает, передает ANSA.

"Когда мы сопоставляем сокращение числа людей в больнице, пациентов, находящихся в интенсивной терапии, и умерших, мы можем сказать, что меры, которые были приняты и продлены, оказывают влияние на этот вирус", - сказал Лука Ричельди, старший врач римской больницы Gemelli и член правительственной экспертной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.



На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

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