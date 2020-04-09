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В Европе еще не наступил пик эпидемии коронавируса – Агентство ЕС

В Европе еще не наступил пик эпидемии коронавируса – Агентство ЕС - Фото
Коронавирус в Италии (Фото: Andrea Merola/ЕРА)
09.04.2020, 13:15

Сейчас нет поводов говорить о прохождении Европой пика коронавируса, считают в Центре по контролю и профилактике заболеваний. Отменять карантин рано

Несмотря на данные из Италии и Австрии о том, что число случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 снижается, еще нет никаких признаков того, что пик эпидемии достигнут. Об этом говорится в отчете Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, передает Euractiv.

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Директор Центра Андреа Аммон предупреждает: в текущей ситуации "можно ожидать постоянного распространения вируса".

"Еще слишком рано внезапно отменять все карантинные меры, даже если эти жесткие меры могут быть весьма разрушительными для общества на экономическом и социальном уровне", - сказала она.

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Она также подчеркивает, что даже, когда пик пройдет, государства должны будут продолжать координировать свои действия. По словам Аммон, это необходимо, чтобы "минимизировать риск распространения инфекции между странами, в которых эпидемия может обостряться с разной скоростью и разными способами".

  • 1 апреля власти Италии заявили о достижении пика эпидемии коронавируса. С тех пор до сегодняшнего умерли около 5000 больных COVID-19.
  • 6 апреля власти Австрии заявили, что одним из первых в Европе, намерены ослаблять карантин.

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Марк Сировой
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коронавирус Европа ЕС пик эпидемия COVID-19 Андреа Аммон
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