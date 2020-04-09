В Европе еще не наступил пик эпидемии коронавируса – Агентство ЕС

Коронавирус в Италии (Фото: Andrea Merola/ЕРА)

Несмотря на данные из Италии и Австрии о том, что число случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 снижается, еще нет никаких признаков того, что пик эпидемии достигнут. Об этом говорится в отчете Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, передает Euractiv.

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Директор Центра Андреа Аммон предупреждает: в текущей ситуации "можно ожидать постоянного распространения вируса".

"Еще слишком рано внезапно отменять все карантинные меры, даже если эти жесткие меры могут быть весьма разрушительными для общества на экономическом и социальном уровне", - сказала она.

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Она также подчеркивает, что даже, когда пик пройдет, государства должны будут продолжать координировать свои действия. По словам Аммон, это необходимо, чтобы "минимизировать риск распространения инфекции между странами, в которых эпидемия может обостряться с разной скоростью и разными способами".

1 апреля власти Италии заявили о достижении пика эпидемии коронавируса. С тех пор до сегодняшнего умерли около 5000 больных COVID-19.

6 апреля власти Австрии заявили, что одним из первых в Европе, намерены ослаблять карантин.

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