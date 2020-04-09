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Коронавирус. COVID-19 заболели 1,5 млн человек, 330 000 выздоровели: все данные

Коронавирус. COVID-19 заболели 1,5 млн человек, 330 000 выздоровели: все данные - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
09.04.2020, 06:45

Почти 90 000 людей с коронавирусом умерли, более 330 000 выздоровели. Сейчас борются с COVID-19 еще примерно 1 188 000 пациентов

В мире зафиксировали 1 518 719 случаев заражения коронавируосм, 88 502 человек погибли, 330 589 – выздоровели. Об этом говорится в правительственных официальных данных и информации ВОЗ, которые сведены на сайте Worldometers.

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США занимает первое место по числу заражений (435 128 случаев) и второе по количеству смертей (14 795). Выздоровели 22 891 человек. 

В Испании 148 220 зафиксированных заражений, 14 792 погибших и 48 021 выздоровевших.

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Италия – лидер по количеству смертей, в стране зафиксировали 17 669 летальных случаев при 139 422 выявленных больных COVID-19. Выздоровели 26 491 человек.  

Германия – на четвертом месте по числу заражений (113 296 случаев, 46 300 выздоровели). Количество смертей сравнительно невысоко – в стране 2349 погибших. Например, в соседней Франции из 112 950 случаев COVID-19 закончились летальным исходом 10 869, а одолеть недуг смогли 21 254 пациентов.

В Великобритании растет смертность от COVID-19. Из 60 733 пациентов с коронавирусом погибли 7097 человек. Выздоровели 135 человек.

По состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 1668 человек, умерли 52 пациента, 35 человек выздоровели.

  • На утро 8 апреля в Украине выявлено 1668 случаев, 52 человека умерли, 35 выздоровели. Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 14-15 апреля.
  • Вчера руководство страны заявило, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.

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Марк Сировой
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