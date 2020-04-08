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В Италии падает смертность от COVID-19 за день, в Британии - быстро растет

В Италии падает смертность от COVID-19 за день, в Британии - быстро растет - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
08.04.2020, 20:28

В Великобритании за день умерло 938 человек, наибольшее количество с начала эпидемии коронавируса. В Италии, напротив, растет число выздоровевших

В Великобритании зафиксировано наибольшее с начала эпидемии COVID-19 количество смертей за день, в Италии, напротив, третий день подряд растет число выздоровевших, а смертность за сутки снижается.

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По данным Департамента здоровья и соцзащиты Великобритании, в стране за прошедшие сутки от коронавируса умерло 938 человек, это наибольшее число смертей за день с начала эпидемии. В предыдущий день было зафиксировано 786 смертей, еще днем ранее - 439. Всего в Великобритании 7097 летальных случаев COVID-19, заболело 60 733 человека.

В то же время, в Италии, по данным Министерства здравоохранения, наблюдается позитивная динамика: за день умерло 542 человека, это на 62 меньше, чем в предыдущий день. Выздоровело за сутки 2099 человек, ежедневное количество победивших инфекцию растет третий день подряд, а число находящихся в отделениях интенсивной терапии пятый день подряд падает. Всего в Италии 139 422 заразившихся коронавирусом, 17 669 умерших от инфекции и 26 491 выздоровевший.

  • Сегодня Украина направила в Италию гуманитарную помощь.
  • Также сегодня стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего COVID-19, улучшается.

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Денис Юдин
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Великобритания италия коронавирус COVID-19
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