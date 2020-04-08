Украина отправила в Италию гуманитарную помощь - видео

Украина направила в Италию самолет с гуманитарной помощью, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Транспортный самолет Нацгвардии вылетел сегодня, 8 апреля, в 7:00 из Жулян в Рим. На его борту - 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков.
Поставка организована по специальному указу президента Владимира Зеленского, помочь Италии спиртом предложил глава МВД Арсен Аваков.
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