Украина отправила в Италию гуманитарную помощь - видео

Гуманитарная помощь для Италии (Фото: Антон Геращенко/Facebook)

Украина направила в Италию самолет с гуманитарной помощью, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Транспортный самолет Нацгвардии вылетел сегодня, 8 апреля, в 7:00 из Жулян в Рим. На его борту - 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков.

Поставка организована по специальному указу президента Владимира Зеленского, помочь Италии спиртом предложил глава МВД Арсен Аваков.

3 апреля Зеленский подписал указ об отправке в Италию бригады медиков для борьбы с коронавирусом.

В Италии выявлено 135 586 заболевших COVID-19 и больше всего умерших среди всех стран - 17 127 человек.

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