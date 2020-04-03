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Зеленский подписал указ об отправке бригады украинских медиков в Италию

Зеленский подписал указ об отправке бригады украинских медиков в Италию - Фото
Фото: пресс-служба президента
03.04.2020, 17:53

В документе идет речь о предоставлении Италии гуманитарной помощи в борьбе с пандемией коронавируса

Согласно указу президента Владимира Зеленского, бригаду украинских медиков отправят в Италию для борьбы с коронавирусом и обмена опытом. По мнению президента, врачи получат "неоценимый опыт" и изучат разные варианты лечения болезни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Бригада будет сформирована из двух групп: часть медиков определит Минздрав, вторую - назначит Министерство внутренних дел. В Италии медиков должны обеспечить питанием и проживанием. Украинская сторона, в свою очередь, пообещала врачам оплатить их труд и защитить их: медики получат надежные медицинские костюмы, маски, очки и перчатки.

На следующей неделе Украина планирует поставить в Италию медицинский спирт. Объемы поставки пока уточняются, отметили в пресс-центре.

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