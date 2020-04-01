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Италии нужны украинские медики: Зеленский не против, Аваков предложил спирт

Италии нужны украинские медики: Зеленский не против, Аваков предложил спирт - Фото
Фото: ЕРА
01.04.2020, 14:19

По мнению президента, украинские врачи могли бы поработать в эпицентре вспышки в Европе и вернуться до украинского пика болезни с новыми знаниями

Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, и украинское руководство не против такого варианта, но при условии "полной безопасности" врачей. Об этом сообщил на совещании по борьбе с коронавирусом президент Владимир Зеленский.

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По его словам, некоторые страны уже отправили в Италию своих медиков.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем, анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с бесценным опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - сказал глава государства.

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Между тем, участвовавший в совещании глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков также предложил помочь Италии спиртом для медицинских нужд.

На конец марта в Италии от коронавируса умерли 63 врача: заболевших медиков - более 8500 человек.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • На утро 1 апреля в Украине выявлено 669 случаев, 17 человек умерли, 10 выздоровели.
  • Италия занимает второе место по количеству заболевших (105 792 пациента) в мире, но первое - по количеству смертей (12 428). Одолели недуг 15 729 итальянцев.

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Евгений Пилипенко
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