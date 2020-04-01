Италии нужны украинские медики: Зеленский не против, Аваков предложил спирт

Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, и украинское руководство не против такого варианта, но при условии "полной безопасности" врачей. Об этом сообщил на совещании по борьбе с коронавирусом президент Владимир Зеленский.
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По его словам, некоторые страны уже отправили в Италию своих медиков.
"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем, анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с бесценным опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - сказал глава государства.
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Между тем, участвовавший в совещании глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков также предложил помочь Италии спиртом для медицинских нужд.
На конец марта в Италии от коронавируса умерли 63 врача: заболевших медиков - более 8500 человек.
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