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ВОЗ рекомендовала Украине продлить карантин – Шмыгаль

ВОЗ рекомендовала Украине продлить карантин – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.04.2020, 16:57

По словам премьера Шмыгаля, ВОЗ рекомендовала продлить карантин, чтобы спасти жизни украинцев. До конца апреля ограничения не снимут

Вчера Украина получила рекомендацию Всемирной организации здравоохранения о продлении карантина для недопущение распространения коронавируса. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", - сказал он.

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Шмыгаль заверил, что рано или поздно ограничения снимут. Но разговор об этом будет не раньше мая и в случае снижения динамики заболеваемости.

По его словам, сейчас правительство работает над планом, в котором определят, с какой даты и какие запреты будут отменены.

  • Вчера ВОЗ призвала правительства не ослаблять карантины слишком рано.

  • На утро 8 апреля в Украине выявлено 1668 случаев, 52 человека умерли, 35 выздоровели. Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 14-15 апреля.
  • Сегодня главсанврач Виктор Ляшко заявил, что вопрос ослабления карантина может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля.
  • Позже руководство страны заявило, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.

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Марк Сировой
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ВОЗ карантин Денис Шмыгаль коронавирус
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