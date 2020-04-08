ВОЗ рекомендовала Украине продлить карантин – Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вчера Украина получила рекомендацию Всемирной организации здравоохранения о продлении карантина для недопущение распространения коронавируса. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", - сказал он.

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Шмыгаль заверил, что рано или поздно ограничения снимут. Но разговор об этом будет не раньше мая и в случае снижения динамики заболеваемости.

По его словам, сейчас правительство работает над планом, в котором определят, с какой даты и какие запреты будут отменены.

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