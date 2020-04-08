Ослабление карантинных мер начнут обсуждать не ранее 18 апреля – Минздрав

КПП на въезде в Тернополь (Фото: пресс-служба Тернопольского горсовета)

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, по каким критериям будет приниматься решение о завершении основных карантинных мер, введенных на срок с 6 по 24 апреля.

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По словам замглавы Минздрава, Украина сравнивает сценарии в странах Евросоюза и соседних странах, которые позднее других вводили превентивные меры против эпидемии коронавируса.

"Решение будет приниматься ближе к самому срока завершения карантина. Мы только на третьем дне усиленных карантинных мер. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не раньше, чем через 10 дней", - сказал он.

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Вчера, 7 апреля, Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны от преждевременной отмены карантина – "рискуете вернуться в исходное состояние".

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