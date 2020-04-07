Коронавирус. ВОЗ предостерегает страны от преждевременной отмены карантина

У Всемирной организации здравоохранения нет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер сдерживанию пандемии коронавируса, но ВОЗ призывает не снимать их слишком рано. Об этом на виртуальном брифинге заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, сообщает Reuters.
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"Один из самых важных моментов - не ослаблять меры слишком рано, чтобы не отступить на прежние позиции", - сказал он.
"Это похоже на то, что, когда вы сами заболеваете, а потом слишком рано встаете с постели и принимаетесь за свои дела, вы рискуете вернуться в исходное состояние, и у вас могут возникнуть осложнения", - добавил представитель ВОЗ.