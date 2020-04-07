Коронавирус. ВОЗ предостерегает страны от преждевременной отмены карантина

Всемирная организация здравоохранения (логотип с официального сайта ВОЗ)

У Всемирной организации здравоохранения нет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер сдерживанию пандемии коронавируса, но ВОЗ призывает не снимать их слишком рано. Об этом на виртуальном брифинге заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, сообщает Reuters.

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"Один из самых важных моментов - не ослаблять меры слишком рано, чтобы не отступить на прежние позиции", - сказал он.

"Это похоже на то, что, когда вы сами заболеваете, а потом слишком рано встаете с постели и принимаетесь за свои дела, вы рискуете вернуться в исходное состояние, и у вас могут возникнуть осложнения", - добавил представитель ВОЗ.

Вчера Австрия заявила, что готова уже с 14 апреля начать ослаблять карантинные меры в стране.

В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины.

На утро 7 апреля в мире зафиксированы 1 347 676 случаев заболевания. Выздоровели 277 331 человек, умерли 74 743. LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.





