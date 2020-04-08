В Китае закрыли на карантин город Суйфыньхэ: боятся новой вспышки коронавируса

Суйфыньхэ (скриншот из видеозаписи)

На фоне вчерашнего открытия 11-миллионного подкарантинного Уханя в Китае из-за новых завозных случаев коронавирусного заболевания город Суйфэньхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян "по-уханьски" ограничил передвижение граждан. Власти опасаются новой вспышки, пишет Reuters со ссылкой на CCTV.

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Жители городского уезда обязаны оставаться в своих домах: лишь один человек из семьи может выходить раз в три дня за покупками предметов первой необходимости, и возвращаться домой в тот же день.

Вчера в Хэйлунцзяне случаи заболевания выросли до 25 в день - максимума в регионе. Власти считают, что это происходит из-за наплыва зараженных приезжих из соседней России.

Суйфыньхэ – городской уезд городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, там проживают более 60 000 человек и более 100 000 приезжих. Это самый крупный переход между КНР и Россией в провинции с абсолютным преимуществом по объему экспорта и импорта. В декабре 2013-го город стал первым в Китае, где наряду с юанем ходит и российский рубль.

Кроме того, в городе Цзяочжоу восточной провинции Шаньдун уровень риска вспышки повысился с низкого до среднего.

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По данным Госкомздрава КНР, число новых случаев коронавируса на материковом Китае удвоилось за сутки из-за роста числа инфицированных приезжих. Число новых бессимптомных случаев инфекции увеличилось более чем в четыре раза за сутки.

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