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В Минздраве надеются на ослабление карантина с 24 апреля, но есть условие

В Минздраве надеются на ослабление карантина с 24 апреля, но есть условие - Фото
Виктор Ляшко (фото — facebook.com/ChamberUkraine)
07.04.2020, 12:09

Соблюдая карантин, люди спасают свои жизни, жизни своих близких и других соотечественников, подчеркнул главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Если украинцы будут строго выполнять карантин, "есть большой шанс", что с 24 апреля правительство начнет ослаблять введенные ограничения. Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

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А иначе, сказал главный санитарный врач, если граждане не будут соблюдать карантин, есть риск, что эпидемию не выйдет сдержать и пик заболеваемости поднимется. По его словам, это может привести к параличу системы здравоохранения.

Ляшко снова подчеркнул, что карантин – "это не каникулы".

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"Это превентивные меры преодоления эпидемии коронавирусной болезни на территории Украины. Соблюдая их, мы спасаем жизни украинцев, мы не нагружаем систему здравоохранения, и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны", – резюмировал чиновник Минздрава.

Ранее премьер Денис Шмыгаль говорил примерно то же самое: что в конце апреля начнут постепенно ослаблять карантин, если заболеваемость COVID-19 уменьшится.

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Евгений Пилипенко, Александра Шмыкова
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Виктор Ляшко ограничение карантин эпидемия коронавирус COVID-19 24 апреля
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