В Минздраве надеются на ослабление карантина с 24 апреля, но есть условие

Виктор Ляшко (фото — facebook.com/ChamberUkraine)

Если украинцы будут строго выполнять карантин, "есть большой шанс", что с 24 апреля правительство начнет ослаблять введенные ограничения. Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

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А иначе, сказал главный санитарный врач, если граждане не будут соблюдать карантин, есть риск, что эпидемию не выйдет сдержать и пик заболеваемости поднимется. По его словам, это может привести к параличу системы здравоохранения.

Ляшко снова подчеркнул, что карантин – "это не каникулы".

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"Это превентивные меры преодоления эпидемии коронавирусной болезни на территории Украины. Соблюдая их, мы спасаем жизни украинцев, мы не нагружаем систему здравоохранения, и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны", – резюмировал чиновник Минздрава.

Ранее премьер Денис Шмыгаль говорил примерно то же самое: что в конце апреля начнут постепенно ослаблять карантин, если заболеваемость COVID-19 уменьшится.

Со вчерашнего дня, 6 апреля, в Украине начали действовать усиленные меры карантина .

усиленные меры карантина На утро 7 апреля в стране выявлено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли, 28 выздоровели.

Начало пика эпидемии Минздрав ожидает с 14-15 апреля.

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