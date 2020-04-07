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В Николаевской области нет ни одного случая COVID-19: феномен изучат вирусологи

В Николаевской области нет ни одного случая COVID-19: феномен изучат вирусологи - Фото
Иллюстративное фото: NNK/ЕРА
07.04.2020, 10:43

В Николаевской области до сих пор нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, а также эксперты-вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой до сих пор нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко

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Ляшко напомнил, что случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области. По его словам, в Украине сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно от них работают эксперты-вирусологи.

"Феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему именно там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушение алгоритмов", - заявил замглавы Минздрава. 

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Владислав Сердюк
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Виктор Ляшко николаевская область коронавирус COVID-19
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