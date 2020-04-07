В Николаевской области нет ни одного случая COVID-19: феномен изучат вирусологи

Иллюстративное фото: NNK/ЕРА

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, а также эксперты-вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой до сих пор нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ляшко напомнил, что случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области. По его словам, в Украине сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно от них работают эксперты-вирусологи.

"Феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему именно там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушение алгоритмов", - заявил замглавы Минздрава.

Читайте также: Коронавирус заразен в воздушном аэрозоле до трех часов – исследование