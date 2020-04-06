Коронавирус заразен в воздухе до трех часов – исследование

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Коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться заразным в аэрозолях несколько часов. Об этом сообщили вирусологи Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, опубликовав исследование в журнале The Lancet.

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Ученые изучали стабильность вируса в микрокаплях (>5 микрон) и аэрозолях (<5 микрон) при относительной влажности 65% и температуре 21-23°С.

По их данным, "жизнеспособность" SARS-CoV-2 в целом аналогична вирусу SARS-CoV-1 (эпидемия 2002-2003 годов).

"Мы обнаружили, что жизнеспособный вирус может быть обнаружен в аэрозолях до трех часов после аэрозолизации", - отметили они.

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Примерно столько же - до трех часов, вирус остается стабильным на печатной и папиросной бумаге. На обработанной древесине, картоне и обычной хлопчатобумажной ткани вирус распался на второй день, и до двух-трех дней - на пластике и нержавеющей стали. "Жизнеспособность" коронавируса на нержавеющей стали и пластике: период полураспада ~13 ч на стали и 16 ч на полипропилене.

Ученые подчеркнули, что мытье рук с мылом и социальное дистанцирование - самый простой способов не заразиться.

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