Коронавирус живет на поверхностях до пяти дней - МОЗ

Иллюстративное фото: Andrea Fasani/EPA

Коронавирусы могут жить на поверхностях до пяти дней, но заразность вируса значительно снижается уже через три часа после попадания на поверхность. Об этом сообщает пресс-Центр общественного здоровья МОЗ.

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Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования - ручки дверей, перила, кнопка сливного бачка, кнопки лифтов, ручки кранов и тому подобное.

В МОЗ рекомендуют использовать для дезинфекции обычные бытовые дезинфицирующие средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта с соблюдением правил безопасности.

Одежду и белье можно стирать с порошком в машине при максимально возможной температуре и тщательно высушивать.

Ранее исследование Центров контроля и профилактики заболеваний США показало, что коронавирус выживал до 17 дней на борту круизного лайнера Diamond Princess, что намного дольше, чем показывали предыдущие исследования его способности выживать на поверхностях.