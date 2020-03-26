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Коронавирус живет на поверхностях до пяти дней - МОЗ

Коронавирус живет на поверхностях до пяти дней - МОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Fasani/EPA
26.03.2020, 18:48

В зависимости от типа поверхности, коронавирус может жить на ней до пяти дней

Коронавирусы могут жить на поверхностях до пяти дней, но заразность вируса значительно снижается уже через три часа после попадания на поверхность. Об этом сообщает пресс-Центр общественного здоровья МОЗ.

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Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования - ручки дверей, перила, кнопка сливного бачка, кнопки лифтов, ручки кранов и тому подобное.

В МОЗ рекомендуют использовать для дезинфекции обычные бытовые дезинфицирующие средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта с соблюдением правил безопасности.

Одежду и белье можно стирать с порошком в машине при максимально возможной температуре и тщательно высушивать.

Ранее исследование Центров контроля и профилактики заболеваний США показало, что коронавирус выживал до 17 дней на борту круизного лайнера Diamond Princess, что намного дольше, чем показывали предыдущие исследования его способности выживать на поверхностях.

Ребрина Вадим
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