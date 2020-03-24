До 17 дней: ученые из США узнали, сколько может жить коронавирус на поверхностях

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

Коронавирус выживал до 17 дней на борту круизного лайнера Diamond Princess, что намного дольше, чем показывали предыдущие исследования его способности выживать на поверхностях. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование Центров контроля и профилактики заболеваний США.

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В исследовании изучалось распространение инфекции COVID-19 на нескольких кораблях, включая лайнер Diamond Princess, помещенный в карантин в Японии, и Grand Princess в Калифорнии.

Вирус обнаруживался на различных поверхностях в каютах как пассажиров с симптомами заболевания, так и зараженных пассажиров, у которых не было симптомов, в течение 17 дней - после того, как пассажиры покинули каюты, но до проведения дезинфекции, говорится в исследовании.

Ученые подчеркивают, что их открытие не обязательно означает способность вируса распространятся с поверхностей.

В ранее проводившемся исследовании было установлено, что коронавирус SARS-CoV-2 остается патогенным до трех часов в аэрозолях, до четырех - на меди, до 24 ч - на картоне, и до двух-трех дней - на пластике и нержавеющей стали.

3 февраля Diamond Princess был изолирован в Йокогаме: вирус нашли у 80-летнего пассажира, сошедшего в Гонконге. Вскоре з аболевание обнаружили у почти 500 человек. Спустя две недели лайнер начали покидать первые пассажиры.

лайнер начали покидать 22 марта в ВОЗ сообщили, что вакцина против коронавируса появится не ранее, чем через год.

Сегодня стало известно, что в Китае выздоровело 90% заразившихся коронавирусом.

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