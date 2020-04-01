Хомячки укажут путь к борьбе с COVID-19: в Азии провели воодушевляющие испытания

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Переливание крови от переболевших коронавирусом SARS-CoV-2 может помочь вылечить новых пациентов. Об этом пишут микробиологи Университета Гонконга во главе с профессором Юэном Квок-юнгом, сообщает South China Morning Post.

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Группа ученых проверяла свою теорию на 45 сирийских золотистых хомячках. Это животное было выбрано для эксперимента потому, что его рецепторы ACE2 похожи на человеческие.

ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) - белок-рецептор на мембране клетки человека. Превращает гормон ангиотензин I в более активную форму – ангиотензин II. Из-за того, что ACE2 имеет сродство к шипам-гликопротеинам на поверхности частиц вируса SARS-CoV-2, именно он является точкой проникновения патогена в клетку.

Исследователи заразили хомяков коронавирусом. В первые несколько дней у заболевших проявились серьезные повреждения легких, трахеи, иммунной системы и кишечника, но после недели болезни часть подопытных выздоровела с пролиферацией нормальных клеток легких и общим восстановлением веса.

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На основе крови с антителами против SARS-CoV-2 от тех, кто одолел вирус, создали сыворотку. Ее перелили контрольной группе хомяков - здоровым особям - и затем заразили их коронавирусом. Результат впечатлил авторов: вирусная нагрузка на организм была в 10 раз ниже, чем без сыворотки.

Ученые воодушевлены: говорят, "если мы сделаем то же самое с людьми, введя в вену плазму крови выздоровевших пациентов, это может действительно помочь им восстановиться".

Команда Юэна ожидает одобрения со стороны Комитета по этике Медсовета Гонконга для старта испытаний метода на людях.

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